Brescia, Moglie Veste All'Occidentale: le Dà Fuoco. Indiano Arrestato

22/11/2015

Femminicidio a Dello, in provincia di Brescia, dove un uomo di origini indiane ha gettato benzina addosso alla moglie e le ha dato fuoco. Il motivo del gesto sciagurato? L'uomo non voleva che la moglie si recasse al lavoro con vestiti 'occidentali'. Agib Singh, marito della 26enne ricoverata in ospedale per le gravi ustioni riportate su tutto il corpo, è stato messo in manette con l'accusa di tentato omicidio. La donna, secondo l'ultimo comunicato dei medici, è in pessime condizioni ma non rischia la vita. La coppia ha avuto due figli. I carabinieri hanno detto che l'indiano avrebbe commesso l'insano gesto perché non voleva che la moglie, segretaria di un commercialista del paese, andasse al lavoro vestita in modo, secondo lui, troppo 'occidentale'. Un cugino della 26enne ha rivelato:
"Abbiamo dato la dote in India, ma la famiglia di lui continuava a chiedere soldi".
Episodi come questo testimoniano lo scarso valore che, in India, si dà alle donne, trattate spesso come oggetti. Bisogna che la mentalità degli indiani e dei cittadini di molte altre nazioni cambi. In India nascere femmina significa morire presto, dopo torture e vessazioni varie. Lo ha ricordato anche Rita Banerji, promotrice della campagna Fifty Million Missing. Nell'arco di 3 generazioni, in India, sono state uccise ben 50 milioni di donne.
