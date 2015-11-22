Brescia, Moglie Veste All'Occidentale: le Dà Fuoco. Indiano Arrestato
di Redazione
22/11/2015
"Abbiamo dato la dote in India, ma la famiglia di lui continuava a chiedere soldi".Episodi come questo testimoniano lo scarso valore che, in India, si dà alle donne, trattate spesso come oggetti. Bisogna che la mentalità degli indiani e dei cittadini di molte altre nazioni cambi. In India nascere femmina significa morire presto, dopo torture e vessazioni varie. Lo ha ricordato anche Rita Banerji, promotrice della campagna Fifty Million Missing. Nell'arco di 3 generazioni, in India, sono state uccise ben 50 milioni di donne.
Redazione
