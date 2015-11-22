Italian Digital Day, Renzi a Venaria: Digital Divide Va Ridotto in Piemonte

"Portare fibra ottica nuova deve permettere l'arrivo di nuovi servizi per la pubblica amministrazione, per i cittadini, per le imprese dei piccoli comuni montani".

Si è celebrato ieri a Venaria, in Piemonte l', giornata importante per ricordare che tale regione è stata scelta per testare l'identità digitale. Eppure. Presente all'Italian Digital Day anche il premiered altre autorità locali. Purtroppo, in molte zone del Piemonte mancano infrastrutture e quelle esistenti sono vecchie. Per non parlare della, posata in molte aree ma non collegata alle centrali: utilità, dunque, zero. E' lungo l'elenco delle problematiche da risolvere in Piemonte e in altre regioni italiane in merito al. La maggior parte dei problemi verrebbe risolto se ci fosse un accordo tra le varie amministrazioni in gioco come, nel caso del Piemonte, tra Regione ed Unioni montane di Comuni., vicepresidente Uncem, ha affermato:E' necessario ridurre il digital divide in Italia, perché è un bene per lo Stato e i cittadini. Finora è stato speso molto denaro per le infrastrutture