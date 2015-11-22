Italian Digital Day, Renzi a Venaria: Digital Divide Va Ridotto in Piemonte
22/11/2015
Si è celebrato ieri a Venaria, in Piemonte l'Italian Digital Day, giornata importante per ricordare che tale regione è stata scelta per testare l'identità digitale. Eppure in Piemonte non si è ridotto, negli ultimi anni, il digital divide tra aree rurali ed aree metropolitane. Presente all'Italian Digital Day anche il premier Matteo Renzi ed altre autorità locali. Purtroppo, in molte zone del Piemonte mancano infrastrutture e quelle esistenti sono vecchie. Per non parlare della fibra ottica, posata in molte aree ma non collegata alle centrali: utilità, dunque, zero. E' lungo l'elenco delle problematiche da risolvere in Piemonte e in altre regioni italiane in merito al digital divide. La maggior parte dei problemi verrebbe risolto se ci fosse un accordo tra le varie amministrazioni in gioco come, nel caso del Piemonte, tra Regione ed Unioni montane di Comuni. Marco Bussone, vicepresidente Uncem, ha affermato:
"Portare fibra ottica nuova deve permettere l'arrivo di nuovi servizi per la pubblica amministrazione, per i cittadini, per le imprese dei piccoli comuni montani".E' necessario ridurre il digital divide in Italia, perché è un bene per lo Stato e i cittadini. Finora è stato speso molto denaro per le infrastrutture ma ancora non è stato notato alcun beneficio.
