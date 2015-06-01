Home Scienza e tecnologia Butta nell'immondizia un vecchio Apple: valeva 200mila dollari

di Redazione 01/06/2015

Spesso ci si ritrovare a fare le pulizie in mansarda ed in garage ed indubbiamente sarà capitato a qualcuno anche di buttare nell'immondizia un vecchio computer ritrovato in qualche angolo … o quanto meno questo è quello che è successo ad una donna, che dopo la morte del marito ha deciso di gettare gli elettrodomestici di lui, che ormai erano datati ed inutilizzabili. Oggetti tra i quali un vecchio computer della Apple del valore di 200.000 dollari, come ha fatto sapere Victor Gichun, vice presidente della Clean Bay Area, la compagnia di recupero dei rifiuti elettronici della Silicon Valley che ha ritrovato la macchina: "Davvero non potevamo credere ai nostri occhi. Abbiamo pensato che fosse falso". Ebbene si, perchè trattasi di una delle 200 macchine assemblate da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ron Wayne nel 1976. La società ha venduto l'Apple per la cifra di 200.000 dollari ad un collezionista ed ora, è sulle tracce dell'inconsapevole "donatrice", alla quale spettano ben 100mila dollari! Michela Galli

