Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bimbo di 3 anni smette di parlare, per i medici: “E' inspiegabile”

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Improvvisamente, senza nessuna patologia o altro, un bambino britannico di 3 anni, ha smesso di parlare e non ha più detto alcuna parola. Eppure Adam Barnes, questo il nome del bimbo di Newport, ai genitori era sembrato inizialmente persino "precoce" rispetto agli altri bimbi, tanto che aveva iniziato a parlare in tenera età, sorprendendo praticamente tutti. Ma poi, a 3 anni il bimbo ha smesso improvvisamente di parlare ed oggi, che ha 10 anni, non proferisce né alcuna parola, né alcuna frase di senso compiuto. Adam infatti comunica solo gesticolando, scrivendo o pronunciando solo due parole, come: "voglio acqua", oppure "andare piscina". Un caso incredibile, al quale nemmeno i medici riescono a dare una spiegazione, anche perchè tutti gli esami hanno accertato che le condizioni del bimbo sono perfette e che non è affetto da nessuna forma di ritardo o malattia. I suoi genitori confessano: "E' un bambino molto tranquillo e felice” quindi spiegano “i suoi comportamenti sono regrediti e a 10 anni fa le stesse cose che faceva a 3, ad esempio succhiarsi il pollice". Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e Donne: stagione 2014-2015 conclusa, arrivederci a settembre

Articolo Successivo

Butta nell'immondizia un vecchio Apple: valeva 200mila dollari

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025