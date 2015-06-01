Home Attualità Bimbo di 3 anni smette di parlare, per i medici: “E' inspiegabile”

di Redazione 01/06/2015

Improvvisamente, senza nessuna patologia o altro, un bambino britannico di 3 anni, ha smesso di parlare e non ha più detto alcuna parola. Eppure Adam Barnes, questo il nome del bimbo di Newport, ai genitori era sembrato inizialmente persino "precoce" rispetto agli altri bimbi, tanto che aveva iniziato a parlare in tenera età, sorprendendo praticamente tutti. Ma poi, a 3 anni il bimbo ha smesso improvvisamente di parlare ed oggi, che ha 10 anni, non proferisce né alcuna parola, né alcuna frase di senso compiuto. Adam infatti comunica solo gesticolando, scrivendo o pronunciando solo due parole, come: "voglio acqua", oppure "andare piscina". Un caso incredibile, al quale nemmeno i medici riescono a dare una spiegazione, anche perchè tutti gli esami hanno accertato che le condizioni del bimbo sono perfette e che non è affetto da nessuna forma di ritardo o malattia. I suoi genitori confessano: "E' un bambino molto tranquillo e felice” quindi spiegano “i suoi comportamenti sono regrediti e a 10 anni fa le stesse cose che faceva a 3, ad esempio succhiarsi il pollice". Michela Galli

