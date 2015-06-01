Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Silk Road, carcere a vita per Ulbricht: illegalità e anarcocapitalismo

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Giudici inflessibili nei confronti di Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road, sito web dove si poteva acquistare merce 'non convenzionale' come droga e armi. Il 30enne è stato condannato all'ergastolo, sebbene qualche ora prima della sentenza avesse inviato una lettera ai giudici in cui invocava la loro clemenza.

Gli avvocati di Ulbricht avevano dichiarato che il loro assistito non gestiva più la piattaforma e quindi non era responsabile della vendita di sostanze stupefacenti ed altro. I magistrati americani hanno condannato Ross non solo perché il suo sito è stato la causa di morte per overdose di tante persone ma anche per aver sostenuto una sorta di anarcocapitalismo moderno.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Butta nell'immondizia un vecchio Apple: valeva 200mila dollari

Articolo Successivo

Giornata mondiale contro il tabacco: effetti legge Sirchia svaniscono

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022