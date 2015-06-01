Silk Road, carcere a vita per Ulbricht: illegalità e anarcocapitalismo

Giudici inflessibili nei confronti di Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road, sito web dove si poteva acquistare merce 'non convenzionale' come droga e armi. Il 30enne è stato condannato all'ergastolo, sebbene qualche ora prima della sentenza avesse inviato una lettera ai giudici in cui invocava la loro clemenza.

Gli avvocati di Ulbricht avevano dichiarato che il loro assistito non gestiva più la piattaforma e quindi non era responsabile della vendita di sostanze stupefacenti ed altro. I magistrati americani hanno condannato Ross non solo perché il suo sito è stato la causa di morte per overdose di tante persone ma anche per aver sostenuto una sorta di anarcocapitalismo moderno.