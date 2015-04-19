Caetano Veloso e Gilberto Gil, 4 concerti in Italia: appuntamento a luglio

Il prossimo luglio si esibiranno in Italia Caetano Veloso e Gilberto Gil. I fan italiani della coppia di artisti potranno scegliere tra 4 appuntamenti: il 10 luglio al Festival Area dei Beni Comuni di Chieri (Torino); l’11 a Villa Arconati di Bollate (Milano); il 17 luglio all'Umbria Jazz; il 19 all'Udin&Jazz di Codroipo (Udine).

La nuova tournée di Caetano e Gil, che collaborano da 50 anni, è intitolata "Caetano&Gil – Two Friends, One Century Of Music". L'ultimo tour risale al 1994.

"Gil è un grande inventore che non deposita i brevetti. Esercita il suo grande talento con fin troppa modestia, e il suo disprezzo innocente verso la sua stessa grandezza sono due facce di una luna mezza nera e mezza nascosta, che è la sua stessa musica. Ciò che capisco di Gil ad oggi: per lui, essere un musicista è sempre stato qualcosa di ordinario, un’indole innata che non gli ha mai richiesto troppo lavoro", ha affermato Caetano, soffermandosi sul suo amico e collega.