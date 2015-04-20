Nigeria, virus misterioso stronca 18 persone in 24 ore: allerta

Una patologia criptica, in Nigeria, ha causato la morte di 18 persone nell'arco di 24 ore. Molti soggetti, invece, versano i gravi condizioni.

La tremenda notizia è stata diffusa dal Commissario alla salute dello stato di Ondo, due giorni fa, ribadendo che le morti non sarebbero state provocate dal virus Ebola. Si è in presenza di un misterioso virus, dunque, le cui avvisaglie sono calo di peso, mal di testa, problemi alla vista e continui svenimenti. Una persona infettata dal virus misterioso muore generalmente in 24 ore.

Secondo l'Oms, la tremenda patologia si originerebbe dagli erbicidi. Non c'è, però, alcuna certezza. Gli epidemiologi stanno svolgendo esami per scoprire l'origine del virus.