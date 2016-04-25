Calcio turco: arbitro aggredito da tifoso Trabzonspor

Durante le partite di calcio, si sa, può accadere di tutto, anche che gli arbitri vengano presi a pugni dai giocatori, dagli allenatori o dai tifosi. Ebbene, in Turchia, un arbitro di porta è stato recentemente aggredito da un tifoso

"I fan del Trabzonspor sono entrati in campo. Uno di essi ha attaccato l'arbitro... Il gioco sarà regolato 4-0 in favore del Fenerbahce. Non appena i fan del Trabzonspor sono entrati in campo e l'assistente dell'arbitro è stato aggredito, gli altri arbitri si sono recati negli spogliatoi".

"Durante il match tra Fenerbahce e Trabzonspor, nella 30esima settimana dello Spor Toto Super Lig, l'assistente arbitro Volkan Bayarslan è stato aggredito all'89esimo minuto. La partita, allora, è stata subito sospesa dall'arbitro Bulent Yildirim. Una decisione sul risultato verrà presa dal consiglio di amministrazione della Lega".

"La stagione 2014/2015 presenta un trend negativo. Rispetto all'anno precedente è aumentato il numero di feriti sia tra le forze dell'ordine che tra gli steward, a fronte di un massiccio dispiego di forze dell'ordine, quasi 77.000 agenti in serie A. Diverso è invece l'inizio della stagione in corso, ove si riscontra un bilancio positivo ed un calo dei feriti".

Non solo le tifoserie italiane, dunque, sono spesso veementi. Anche quelle turche non scherzano. Durante la partita, l'arbitro di porta è stato assalito da un supporter della squadra che giocava in casa. Il Trabzonspor perdeva 4 a 0 e i suoi tifosi erano furibondi. A un certo punto, un supporter è riuscito ad entrare in campo e si è scagliato contro l'arbitro Volkar Bayarslan. La partita è stata subito sospesa: calciatori e dirigenti sono usciti dal campo. E' facile che il Fenerbahce otterrà la vittoria a tavolino della partita. I fan del Trabzonspor non accettavano che la loro squadra stesse perdendo 4 a 0 e, all'improvviso, si sono messi a gettare molti oggetti in campo. Improvvisamente, un supporter della squadra che giocava in casa è entrato in campo ed ha dato uno spintone all'arbitro Bayarslan, che è caduto a terra; poi lo ha preso a calci. Dopo l'aggressione, la partita è stata sospesa. Manca poco, comunque, alla fine del match. Il Fenerbahce, secondo in classifica, vinceva grazie alle reti di Alper Potuk, Volkan Sen, Nani e Robin Van Persie. Un sostenitore del club che giocava in casa ha fatto irruzione nel campo ed ha assalito l'arbitro. Subito è intervenuta lache ha bloccato l'uomo infuriato. Il team Fenerbahce ha scritto su Twitter:Il Trabzonspor non ha commentato la vicenda, anche se onestamente c'è poco da commentare. Un uomo che si scaglia contro un altro essere vivente dà prova di estrema inciviltà. La vittoria a tavolino del Fenerbahce è il minimo che si potrebbe stabilire per punire il team che giocava in casa e la sua tifoseria. Il 'focoso' supporter del Trabzonspor ovviamente non ha mai sentito parlare di fair play, correttezza, rispetto dell'avversario e rispetto degli altri. La Federazione turca di calcio ha detto:Episodi come quello avvenuto recentemente in Turchia comprovano che, rispetto al passato, sono aumentate le violenze all'interno o in prossimità degli stadi. Il dato riguarda anche l'Italia. L'anno scorso, il numero uno della Polizia Pansa ha dichiarato: