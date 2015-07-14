Home Sport Calcio, Universiadi 2015: Nazionale italiana batte Corea del Sud

di Redazione 14/07/2015

Le Universiadi 2015 vanno all'Italia. La Nazionale Universitaria di calcio, dopo 18 anni, si è aggiudicata la sua medaglia d’oro dopo aver sconfitto la Corea del Sud a Gwangju: 3-0 il risultato finale. Decisivi per la Nazionale italiana sono state le reti di Biasci, Regoli e Morosini. L’Italia trionfò alle Universiadi nel 1997, a Palermo; Poi vinse 5 medaglie d'argento (1999, 2003, 2005, 2007 e 2009). La Nazionale italiana era arrivata in finale dopo il trionfo sul Giappone, ai rigori. Il match contro la Corea del Sud è stato impeccabile. La Corea del Sud si è trovata subito in 10 per l’espulsione di Park. L'Italia ha sfruttato il momento ed è andata subito in rete con con Biasci al 12'. L'Italia raddoppia al 32' con Regoli. A siglare il gol della vittoria, all'inizio della ripresa, è stato Morosini. Da segnalare che anche l'Italia, nel secondo tempo, è rimasta in 10: Biasci è stato espulso per doppia ammonizione. L'espulsione, comunque, non ha impensierito l'Italia, che ha potuto così trionfare alle Universiadi 2015.

