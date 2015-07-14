Home Gossip Patty Pravo: topless mozzafiato su Facebook, 67 anni e non dimostrarli

Patty Pravo: topless mozzafiato su Facebook, 67 anni e non dimostrarli

di Redazione 14/07/2015

Patty Pravo ha postato su Facebook una foto che la ritrae in topless, corredata dalla seguente didascalia: "Whaooo! Sono riuscita a prendere una goccia di sole!". Lo scatto postato da Patty Pravo, 67 anni, mette in evidenza che si può essere belli e affascinanti anche dopo i 60 anni. I fan hanno apprezzato lo scatto ed hanno pubblicato molti commenti di approvazione. Patty Pravo, si sa, è stata sempre una cantante estrosa ed eclettica, amante del bello e del sofisticato. Oggi, a 67 anni, l'artista si comporta come le ventenni, che sono solite postare scatti in cui si mostrano quasi nude. Insomma, Patty Pravo segue le mode per non invecchiare. Certo, molte persone potranno non apprezzare i recenti scatti postati dalla Pravo su Facebook, poiché non consoni a una persona della sua età. Alla cantante, però, tali commenti non interessano, visto che non si sente una 67enne. Nelle foto Patty Pravo si mostra con slip nero, occhiali da sole e cappello bianco mentre prende la tintarella su un terrazzo. Patty ha proprio un fisico da ragazza e si sente un'affascinante ragazza. L'anno scorso, durante un'intervista a Oggi, Patty Pravo disse di non temere l'età che, inesorabile, avanza: "Sto bene, ma non ho un fidanzato fisso. Io dico che si può fare l’amore anche a 80 anni, ognuno sceglie quello che vuole. A me, però, i corpi anziani non attirano, non fanno per me". L'ex ragazza del Piper è oggi una donna matura ma, certamente, la su età anagrafica non si nota dalla sua forma fisica. Bisogna chiederle la carta d'identità per sapere quanti anni ha. L'artista sembra giovane e le piace stare assieme a uomini giovani. I compagni di Patty Pravo sono stati sempre molto più giovani di lei; segno che anche a lei piacciono i toy boy. Volete sapere qual è il segreto di Patty per mantenersi in forma? Lo ha rivelato lei stessa 3 anni fa a Oggi: "Io consiglio sempre di fare all'amore, la migliore attività ginnica e la migliore trasgressione... Cerco di mangiare bene, faccio danza e ho una personal trainer. Faccio un po' di tapis roulant e ringrazio mamma". Patty Pravo ha confessato anche di essersi fatta qualche 'ritocchino': "Per il viso creme e un po' di punturine. Non sono contraria, è giusto avere la possibilità di ricorrere alla chirurgia estetica. A patto di non eccedere o si diventa uguali agli altri". Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, è una grande cantante italiana, ma il canto non era il suo sogno: "Io volevo fare il direttore d'orchestra, avevo una formazione classica". Se fosse stata direttore d'orchestra, però, Patty non sarebbe diventata la 'ragazza del Piper' che ha fatto girare la testa a migliaia di uomini.

