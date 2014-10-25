Germania, dipinti Andy Warhol all'asta per risanare società: polemiche
di Redazione
25/10/2014
La crisi economica non riguarda solamente l'Italia. Si inizia a stare male anche in quelle nazioni da sempre ritenute ancore di salvezza per coloro che non riuscivano a trovare una dimensione nel loro Paese. Nazioni come Germania e Inghilterra iniziano ad accusare i colpi di una crisi che sembra non volersene andare mai.
In Germania ha sollevato un polverone la decisione di mettere all'asta due tele di Andy Warhol, straordinario artista americano Andy Warhol. I due dipinti appartengono attualmente alla NRW-Bank, una banca pubblica tedesca. Il motivo della vendita? Risanare il bilancio di una società controllata che opera nel campo del gioco d'azzardo.
Si può vendere l'arte per sollevare un'azienda che agisce nell'ambito del gioco d'azzardo?
