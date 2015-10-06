Home Home California: Suicidio Assistito E' Legge, Brown Firma Testo

California: Suicidio Assistito E' Legge, Brown Firma Testo

di Redazione 06/10/2015

La California, la cattolica California, cambia repertorio e ammette nel suo ordinamento il suicidio assistito, di cui si è parlato molto negli ultimi anni Lo 'Stato del Sole', alla fine, ha preso una decisione simile a quella presa tempo fa da altri quattro stati americani, rendendo legale il suicidio assistito. Jerry Brown, il governatore della California, ha messo la sua firma al testo che, adesso, è legge. L'iter che ha portato all'approvazione definitiva del testo è stato alquanto tormentato per via degli oppositori. L'11 settembre scorso, il Senato della California ha dato l'ok al testo, oggetto di continui cambiamenti, voluti ed ottenuti dalla minoranza: 23 voti a favore e 14 contrari. Prima di prendere la difficile decisione, Brown ha meditato molto; del resto lui è un politico cattolico che ha frequentato anche il seminario. Molti speravano in un "no" del governatore della California e, invece, è arrivato l'ok. Brown ha diffuso una lunga lettera in cui spiega la ragione per cui ha firmato il testo sul suicidio assistito: "Non so cosa farei io in caso di prolungata e dolorosa agonia. Sono sicuro tuttavia che sarebbe un conforto poter considerare tra le opzioni quella contemplata in questo testo. E non vorrei negare a nessuno quel diritto". La nuova e dibattuta legge californiana, comunque, comprende numerose accortezze per tutelare i malati. Questi ultimi, ad esempio, devono essere coscienti nel momento dell'assunzione del farmaco letale, che deve essere preceduta da varie richieste scritte. Inoltre c'è bisogno dell'avallo di due medici. Nel momento in cui il paziente assume il medicinale mortale, inoltre, devono essere presenti, ovviamente, due medici e due testimoni, di cui un solo familiare. Il suicidio assistito, dunque, approda anche in California, dopo Montana, Oregon, Vermont e Washington. Altri 20 stati americani hanno presentato proposte analoghe a quella della California. Chissà se in futuro il suicidio assistito verrà legalizzato anche in altri Stati americani?

