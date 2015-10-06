Home Musica Ivan Graziani: Teramo lo Ricorda a 70 Anni dalla Nascita, Festa e Musica

di Redazione 06/10/2015

Oggi, 6 ottobre 2015, ricorre il 70esimo anniversario della nascita di Ivan Graziani, straordinario cantautore italiano ucciso da un tremendo cancro al colon nel 1997 Ivan nacque il 6 ottobre del 1945 e con la sua voce e la sua chitarra ha saputo narrare perfettamente l'Italia dei suoi tempi, facendo emozionare i ragazzi dell'epoca e non solo. A Graziani piaceva cantare e scrivere testi per sé e per i suoi colleghi. L'artista amava anche disegnare fumetti. A breve verrà ripubblicato "Parla tu", disco del 1982 mai pubblicato finora in cd. Era un cantautore straordinatio Ivan Graziani, la sua voce e la sua malinconia sono leggendari. Del resto, non è un caso che l'autorevole magazine Rolling Stone ha menzionato il disco "Pigro" tra i 100 più belli della musica italiana. Straordinarie veramente ballate come "Firenze (Canzone triste)", "Lugano Addio", "Maledette malelingue" e "Monnalisa". La morte di Ivan Graziani ha addolorato il mondo della musica italiana. E' veramente difficile, oggi, con tutto il rispetto per gli artisti contemporanei, trovare un cantautore eclettico e arguto come Ivan Graziani, che collaborò con quelli che poi sono diventati 'mostri sacri' della musica italiana, come Antonello Venditti, Lucio Battisti e Renato Zero. In occasione dei 70 anni di Ivan sono stati organizzati numerosi eventi, come il party di compleanno a Teramo, città dove nacque. La ripubblicazione del live "Parla tu", poi, è una sorta di regalo a Ivan, ai fan, e alla musica italiana. Stasera, a Teramo, saliranno molti colleghi e amici di Ivan ma anche i figli dell'artista teramano, Tommy e Filippo Graziani, che cantano spesso i successi del padre. Ricordiamo che proprio Filippo si è aggiudicato un "Sanremo Giovani" ed ha vinto tanti riconoscimenti, tra cui il Premio Lunezia e la Targa Tenco. A breve, inoltre, Filippo farà uscire il suo nuovo disco. Grande festa, dunque, stasera a Teramo in onore di Ivan Graziani.

