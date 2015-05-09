Cambiamenti climatici: gusci di noci trasformati in energia 'pulita'

Uno dei più grossi problemi ambientali è quello dei cambiamenti climatici. La problematica, secondo alcuni studiosi americani, potrebbe essere risolta con le noci.

A Sacramento, in California, è stato ideato un portentoso sistema per generare energia 'green' dai gusci delle noci trasformandoli in elettricità dopo averli convertiti in biogas mediante un generatore ad hoc. I rimasugli dell'operazione vengono sfruttati come concime per nuovi alberi che permetteranno di assorbire anidride carbonica.

L'idea è venuta al titolare di una fattoria californiana, che è convinto di poter trasformare scarti in energia per combattere i cambiamenti climatici. "In questo senso, il guscio si è rivelato una buona fonte di energia per avere elettricità rinnovabile e calore", ha asserito l'americano.