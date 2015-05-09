Eros Ramazzotti, 12 maggio uscirà "Perfetto": disco d'inediti

Eros Ramazzotti sta per far uscire il suo disco, "Perfetto", contenenti brani inediti. Si tratta del 13esimo album del cantautore romano, tanto amato in Italia e nel mondo.

Per realizzare "Perfetto", in uscita il prossimo 12 maggio, Eros ha collaborato con grandi nomi del mondo della musica, come Mogol e Federico Zampaglione (leader dei Tiromancino).

Soffermandosi sul suo nuovo capolavoro, Ramazzotti ha dichiarato: "Sono tornato musicalmente al passato per un disco molto suonato e positivo... Perfetto è un brano che avevo nel cassetto, è bastato tornare sulla melodia per trovare un brano nuovo che rappresenta bene questo nuovo percorso creativo. Quando ho pensato al titolo dell’album volevo una parola che fosse universalmente comprensibile al di là della lingua in cui veniva pronunciata e ho subito pensato a Perfetto. In fondo quando si finisce un lavoro, anche il più impegnativo, si guarda quello che si è fatto, gli si dà un’aggiustatina e si esclama Perfetto!... ecco più o meno è andata così!".