Rapina banca e mette video online, arrestato: “Ho chiesti i soldi educatamente”

di Redazione 09/05/2015

Dopo aver rapinato una banca del posto, ha pubblicato online il video dei soldi presi ed il messaggio consegnato all'impiegata; così un 23enne statunitense, Dominyk Antonio Alfonseca, è stato fermato ed arrestato dalla polizia di Virginia Beach, in Virginia, e il prossimo 12 giugno sarà processato con l'accusa di rapina. Alla polizia sono bastati solo 20 minuti per acciuffare il 23enne, dopo che il suo video online è diventato virale! Il video infatti era stato pubblicato online con il suo account su Instagram e gli agenti, in men che non si dica, sono risalire alla sua identità. Al momento dell'arresto, secondo alcuni giornali locali, sembra che il ragazzo si sia giustificato spiegando che non si trattava di una rapina, in quanto lui aveva chiesto educatamente dei soldi all'impiegata con un foglietto e che questa, cortesemente glieli aveva dati! Ma non solo perchè il giovane ha aggiunto: "Avrebbe anche potuto dirmi di no, e io sarei andato" quindi ancota "Se fosse stata una rapina non avrei fatto un video e postato le immagini online per finire in galera". Il denaro ammonta a 150mila dollari. Michela Galli

