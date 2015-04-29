Loading...

Camerino, docente molestava studenti: arrestato

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2015

Francesco Parillo, professore associato alla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'università di Camerino è stato sospeso e dall'incarico ed arrestato per molestie sessuali ai danni di diversi studenti. La vicenda è venuta alla luce grazie alla denuncia sporta da un ragazzo.

Il docente, 51 anni, in un caso avrebbe addirittura minacciato uno studente di intralciarlo nel percorso universitario qualora non avesse assecondato le sue oscene richieste. I carabinieri, dopo minuziose indagini, hanno accertato che l'uomo ha effettivamente molestato i ragazzi. Ora il professore è ai domiciliari.

L'ateneo marchigiano ha subito diffuso una nota per chiosare la vicenda: "Lo scorso 4 novembre l’Ateneo camerte aveva presentato formale esposto alle autorità competenti, in seguito alla segnalazione di uno studente, per richiedere l’accertamento di fatti ed atteggiamenti tenuti dal medesimo docente. L’Università ripone totale fiducia nell’operato delle autorità inquirenti e ribadisce che la tutela degli studenti, della loro serenità e della loro salute è al primo posto, al centro di ogni obiettivo ed attività ed è prioritaria, per questa ragione Unicam ha voluto che si accertasse la veridicità dei fatti segnalati".

