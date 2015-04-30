Miley Cyrus e Patrick Schwarzenegger si lasciano: popstar bacia maialino

Miley Cyrus continua a stupire coi suoi scatti 'fuori le righe' postati sui social network. Ultimamente la disinibita popstar ha pubblicato su Instagram foto che la ritraggono mentre fuma marijuana.

Secondo alcuni rumors, l'atteggiamento ancor più indisponente di Miley è dovuto alla fine della storia d'amore con Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold.

Miley e Patrick non si mostrano insieme da 5 mesi. Relazione finita, dunque. Ecco, forse, perché l'ex Hanna Montana ha deciso di postare foto che la ritraggono ritratta mentre bacia un po' tutti, anche un maialino. Un modo stravagante per lasciarsi alle spalle la delusione amorosa.