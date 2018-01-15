Home Uomini e Donne Camilla Mangiapelo ex corteggiatrice di Uomini e Donne vittima di cyberbullismo?

di Redazione 15/01/2018

Camilla Mangiapelo ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è nuova agli attacchi sui social network. Secondo molti dei sui fan la fidanzata di Riccardo Gismondi sarebbe vittima di cyberbullismo. Camilla Mangiapelo la nuova vita dopo Uomini e Donne L'anno scorso abbiamo avuto modo di conoscere Camilla Mangiapelo durante il suo percorso Uomini e Donne fatto con il fidanzato Riccardo Gismondi. Subito fuori dal programma di Maria De Filippi i due ragazzi hanno preferito iniziare fin da subito una convivenza a Roma, essendo entrambi estremamente impegnati come modelli in varie campagne pubblicitarie. Dopo l'esperienza avuta a Temptation Island, dove praticamente Riccardo e Camilla sono stati tra i primi ad abbandonare il format, i due hanno deciso di intraprendere una nuova vita che li vede come proprietario di un negozio di abbigliamento. Riccardo e Camilla vicino al matrimonio? Subito dopo il loro percorso Uomini e Donne per Riccardo e Camilla si è parlato fin da subito di matrimonio. La giovane coppia ha più volte risposto in modo negativo alle affermazioni che li vedono prossimi fiori d'arancio, dato già il passo a avventato riguardante la convivenza. Le voci però sono diventate molto più insistenti nel momento in cui Riccardo e Camilla hanno partecipato a Temptation Island. Una cosa che hanno notato i fan però è che dopo l'esperienza televisiva reality i due ragazzi hanno preferito In un certo qual modo rinchiudersi nella loro privacy e allontanarsi dai riflettori del gossip. Una cosa ampiamente dimostrata anche dalla loro voglia di aprire un'attività commerciale. Camilla Mangiapelo vittima di cyberbullismo? Nel corso delle ultime ore però è stata diffusa la notizia secondo cui Camilla Mangiapelo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarebbe vittima di cyberbullismo. Nei mesi passati Camilla in un certo qual modo Ha sempre risposto agli attacchi pubblicati sui social network. Alcuni utenti hanno offeso la sua immagine dicendo che nell'arco dei mesi possa essere diventata più brutta, o che il look fosse sbagliato per lei o altri generi di attacchi, l'ultimo dei quali arrivati in una foto pubblicata insieme a Vittoria Degellano, fidanzata di Mattia Marciano. Dopo dopo gli ultimi post Camilla Mangiapelo ha preferito non rispondere ma secondo alcuni la ragazza Potrebbe essersi preparata a presentare un'azione legale o quantomeno pubblicare un video denuncia su questo... Sarà così?

