Campagnano, anziano trovato morto in casa: suicidio od omicidio?
di Redazione
04/02/2015
Mistero a Campagnano, in provincia di Roma, dove un uomo di 73 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. L'anziano sarebbe morto a causa di un colpo di pistola al capo.
Ad avvertire i carabinieri sono stati i vicini di casa, che non vedevano il 73enne da un bel po' di tempo. I militari dovranno accertare se l'uomo si sia suicidato e se occorra seguire altre piste.
Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto circa un mese fa.
