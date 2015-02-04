Marco Masini porta "Che giorno è" a Sanremo: pezzo incluso in "Cronologia"

Marco Masini torna a Sanremo ancora una volta. Il cantautore toscano calcò per la prima volta il palco dell'Ariston nel 1990, intonando il brano "Disperato", grazie al quale trionfò nella categoria Novità.

Masini prese parte, in veste di concorrente, al Festival di Sanremo altre volte, con ballate divenute celebri come "Perché lo fai", "Raccontami di te" e "L’Uomo volante". Riguardo alla partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, Marco Masini ha detto: "Il brano di quest'anno è un pezzo scritto alla vecchia maniera con due autori giovani . Volevo capire se ero in grado di cambiare linguaggio. E' questo che mi interessa".

La canzone che Masini porterà a Sanremo è intitolata "Che giorno è", ed è inclusa nel suo nuovo disco, "Cronologia".