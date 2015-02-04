Loading...

Isola dei Famosi, Catherine Spaak abbandona: Charlotte Caniggia concorrente più citata su Twitter

di Redazione

04/02/2015

Primo colpo di scena all'Isola dei Famosi. Catherine Spaak ha deciso di lasciare l'Honduras. Il motivo? L'attrice francese è rimasta scioccata dalla tempesta della scorsa settimana. Molti pensano che questa non sia la vera giustificazione dell'abbandono. Comunque, la Spaak ha promesso di fornire delucidazioni quando tornerà in studio.

La notizia dell'addio della Spaak ha lasciato di stucco anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, Alfonso Signorini e Mara Venier. Intanto, gli spettatori si gustano le gesta dei naufraghi. Pare che, finora, il concorrente più menzionato su Twitter sia Charlotte Caniggia, forse per via del suo seno rifatto.

