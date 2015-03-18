Loading...

Cannabis, primo ambulatorio italiano per curare dipendenza

Redazione

di Redazione

18/03/2015

La dipendenza da sostanze stupefacenti non è solamente da intendersi un concetto riguardante l'abuso di droghe pesanti come eroina e cocaina. La dipendenza è un termine che tocca anche l'universo della cannabis.

A Roma è stato inaugurato il primo ambulatorio italiano per curare la dipendenza da cannabis che, purtroppo, affligge moltissime persone. A dirigere l'ambulatorio è lo psichiatra Federico Tonioni. I ragazzi con problemi di dipendenza dalla cannabis verranno trattati nel Day Hospital di Psichiatria e Farmacodipendenze del Gemelli. Un team di esperti cercherà di risolvere le problematiche tentando di evitare cure farmacologiche, che rappresenteranno l'extrema ratio (si ricorrerà ad esse solo in caso di esito negativo del metodo psicologico e psichiatrico).

