Scuola del Vomero: arriva l'”ora di Napoletano”

"Viale delle Acacie""l'ora di napoletano",oltre alle sue principali caratteristiche lessicali e morfo-sintattiche, e ad alcuni aspetti antropologici della cultura napoletana e la sua storia. Un'iniziativa che ha riscosso molto interesse, in particolare dalle associazioni che promuovono la riscoperta delle lingue regionali europee.rendendo familiare la tradizione campana. Al termine delle lezioni, strutturate in 10 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuna, sarà rilasciata ai partecipanti una certificazione delle competenze raggiunte in base al Q.C.E.R., ossia il "quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue". . Michela Galli