Scuola del Vomero: arriva l'”ora di Napoletano”
di Redazione
18/03/2015
Parte nella scuola media statale "Viale delle Acacie" del quartiere collinare di Napoli, "l'ora di napoletano", un progetto dedicato ai ragazzi, che vedrà loro insegnare la pronuncia e la lettura del Napoletano, oltre alle sue principali caratteristiche lessicali e morfo-sintattiche, e ad alcuni aspetti antropologici della cultura napoletana e la sua storia. Un'iniziativa che ha riscosso molto interesse, in particolare dalle associazioni che promuovono la riscoperta delle lingue regionali europee. Un corso di lingua e cultura partenopee quindi, con lo scopo di tramandare alle nuove generazioni il dialetto napoletano, rendendo familiare la tradizione campana. Al termine delle lezioni, strutturate in 10 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuna, sarà rilasciata ai partecipanti una certificazione delle competenze raggiunte in base al Q.C.E.R., ossia il "quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue". . Michela Galli
