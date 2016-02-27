"Capitani Coraggiosi - Il Live" Disco più Venduto in Italia dopo Parentesi Sanremese

Gianni Morandi e Claudio Baglioni continueranno il loro fortunato tour "Capitani Coraggiosi" fino al prossimo 23 marzo e intanto il loro disco "Capitani Coraggiosi - Il Live" riconquista la vetta dei dischi più venduti in Italia dopo la parentesi sanremese

"Dentro questo album c'è un grande lavoro, ma soprattutto cura e passione. E' bello e gratificante che ottenga tanto favore. Non ci si abitua mai all'emozione di essere al numero uno", hanno detto Baglioni e Morandi dopo aver saputo che il loro ultimo disco è al primo posto della classifica degli album più venduti nel Belpaese.

"I nuovi concerti? Cambieremo qualcosa, quei 12 concerti a Roma furono pensati per una location specifica all'aperto, l'Arena del Foro Italico. Quì abbiamo a che fare con palchi al coperto, quindi le modifiche ci saranno. Ma non troppe però, l'equilibrio lo abbiamo trovato".

"La vitalità di Gianni è qualcosa di incredibile, che a volte perfino mi disturba. L'altro giorno mi ha detto che vorrebbe cantare ancora per altri 25 anni. L'ho guardato e gli ho detto che in quel caso, però, io non sarò sul palco ma tra il pubblico ad applaudirlo".

sono la prova che chi fa musica per passione e non per denaro non scompare mai dal panorama musicale. Sì perché amare la musica significa anche reinventarsi, cambiare, uniformarsi ai tempi che mutano. Claudio e Gianni sono poliedrici, duttili e talentuosi; ecco perché riescono ancora ad emozionare le folle, a sorprendere. Il primo posto diè tutto meritato, dunque, e ciò rende felici due cantanti che, nell'arco della loro carriera, hanno venduto veramente tanti album.Il duo Morandi-Baglioni piace, e anche molto: lo dimostrano idei 12 concerti dello scorso settembre. Visto lo straordinario successo delle performance live dell'anno scorso, i due grandi cantautori hanno deciso di tornare ad esibirsi insieme anche nel: il primo concerto dell'anno si è svolto lo scorso 19 febbraio, a, l'ultimo è in programma a Bologna il 23 marzo. Baglioni ha affermato riguardo alle tappe del 2016:Claudio ha affermato che gli anni '60 e '70 sono stati favolosi, un momento straordinario che non tornerà più. Oggi i tempi sono diversi, la musica è differenti. Il"Capitani Coraggiosi", però, non è una celebrazione dei vecchi successi ma uno strumento per far conoscere aigrandi canzoni della musica italiana. Certo, il cantautore romano si sente stanco e spesso invidia l'energico Gianni: