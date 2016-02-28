Problemi di Memoria? Mangiate Cioccolato, Performance Cognitive al Top

Tantissimi esperti e nutrizionisti hanno esaltato le innumerevoli proprietà del cioccolato. Ora un gruppo di studiosi australiano ha scoperto che il prelibato alimento migliora le performance cognitive, quindi rende più intelligenti

"L'assunzione regolare dei flavonoidi presenti nel cacao può rallentare il declino cognitivo legato all'età".

I ricercatori della University of Australia hanno scoperto che basta mangiaresolamente una volta a settimana per migliorare. Il motivo risiede nei componenti del cacao, i flavonoidi, antiossidanti spesso citati da medici e nutrizionisti per le loro virtù. I flavonoidi, ad esempio, tengono alla larga le patologie cardiovascolari. E' il cioccolato fondente quello più salutare e che rende più intelligenti, ma gli studiosi australiani hanno notato che anche quello al latte (contenente meno cacao e più latte) fa bene alle prestazioni cognitive. Certo, nel caso di cioccolato al latte non bisogna abusare nel consumo perché, rispetto a quello fondente, contiene una maggiore quantità di zucchero. Il gruppo australiano ha monitorato quasi mille consumatori di cioccolato fondente per 30 anni e, al termine dell'osservazione, ha valutato le loro performance cognitive e il livello di memoria. I ricercatori hanno concluso che ildi cioccolato fondente apporta miglioramenti alla memoria organizzativa, spazio-visuale e al ragionamento astratto:Chi ha problemi di, dunque, farebbe bene, di tanto in tanto, a consumare un pezzo di cioccolato fondente, ricco di antiossidanti. Le capacità cognitive aumentano e la vita migliora. E' doveroso ricordare però che il cioccolato fondente è un, quindi va consumato con moderazione, soprattutto da persone che hanno problemi di linea. Terminiamo questo articolo sottolineando che flavonoidi ed antiossidanti sono determinanti per ridurre la pressione arteriosa e tenere alla larga il colesterolo. E' stato scoperto ultimamente, inoltre, che il cioccolato fondente riduce il rischio di, quello alimentare. Insomma, il cioccolato non mantiene solo l'umore al top!