Cara Delevingne lascia moda per il cinema: disgustata da pose ammiccanti ragazzine

di Redazione 19/08/2015

Cara Delevingne, una delle modelle più famose e ricche al mondo, ha deciso di dire addio alle passerelle. Il motivo? Lo ha rivelato durante un'intervista al Times "L’industria del fashion costringe le ragazzine a pose ammiccanti: disgustoso", ha dichiarato Cara durante una lunga intervista al Times, che dunque lascia la moda per iniziare un percorso nel mondo della recitazione. La Delevingne, lo ricordiamo, ha già recitato in varie pellicole, come "Paper towns". L'oramai ex modella non rimpiange l'esperienza sulle passerelle: "È come lottare e volare per mesi, sempre sul filo del rasoio, ma è anche una condizione mentale ... Se odi te stessa, il tuo corpo, la tua immagine, non può che peggiorare". Cara Delevingne non sopportava più una vita piena di impegni, stressata, che le ha provocato una tremenda forma di psoriasi. Il disturbo le ha dato non poco fastidio: in occasione di ogni shooting footografico, tanti truccatori cercavano di occultare le imperfezioni con chili di fondotinta: "Indossavano i guanti ed evitavano di toccarmi, come se avessi la lebbra". La Delevingne è anche nauseata dal fatto che, nel mondo della moda, alle ragazzine viene spesso chiesto di farsi immortalare in pose allusive. Ci è capitata anche lei. Ecco cosa ha detto in merito: "Quando sei una novellina non te la senti di dire no al nudo, ma io sono un po’ femminista e ci sono stata male. È orribile e disgustoso. Inizi giovanissima e ti ritrovi a fare cose che non sono proprio granché. Non che l’ambiente del cinema sia immune da un certo genere di richieste, ma la moda è di sicuro peggio". La super modella, dunque, ha deciso di togliersi più di un sassolino dalle scarpe: "Ho imparato a difendermi e a difendere gli altri. Di fronte alle ingiustizie non mi trattengo. Se qualcuno oltrepassa il confine deve saperlo e devono saperlo anche gli altri". Cara è cresciuta assieme alla matrigna che l'ha educata rigorosamente. Ora la ringrazia, perché grazie a tale educazione si sente una donna forte: "Tutte quelle sfilate, la vita, il rifiuto mi hanno preparato ad affrontare questa nuova fase. Ora, posso dire di essere la persona più felice del mondo".

