Liam Payne omofobo? Accuse dopo frase ambigua, lui: "Non sono qui per offendere le persone"

di Redazione 19/08/2015

Liam Payne, componente della boyband One Direction respinge le accuse di omofobia. Il giovane artista ha postato diversi messaggi su Twitter per affermare che non ce l'ha con i gay Recentemente, si sono diffuse sul web voci sulla presunta omofobia di Payne. L'artista, nel corso di una performance live, avrebbe detto prima di presentare il brano "Girl Almighty": "Questo è il mio brano preferito del nostro ultimo album. Parla di quando si è alla ricerca della donna della propria vita. Ma nessuno di voi potrebbe capirlo, perché siete tutte ragazze. Esclusi i ragazzi che sono qui, sapete a cosa mi sto riferendo". L'artista, dopo tali parole, è stato subito tacciato di omofobia da tantissimi fan. Le critiche, numerose, hanno costretto Liam a pubblicare un post esplicativo: "Non sono in alcun modo o forma omofobo. È una cosa ridicola da affermare. Non sono qui per offendere le persone. Alcune persone vogliono concentrarsi su un commento buttato lì che riguarda una canzone che adoro". L'artista 21enne, comunque, si è scusato con tutte quelle persone che si sono sentite offese. Probabilmente, la prossima volta rifletterà di più prima di esprimere opinioni. Non è facile essere una star come Liam. Bisogna sempre stare attenti a cosa si dice, visto che le critiche sono sempre in agguato. Il giovane cantante, comunque, si è scusato per aver urtato la sensibilità di molte persone. Oneri e onori. Gli One Direction saranno pure ricchi e famosi ma la loro vita non è decisamente tutta rose e fiori. Ricordate, ad esempio, quando nel 2012 una fan procurò un'escoriazione al braccio di Liam? La band era appena arrivata all'aeroporto londinese di Heathrow quando una fan alquanto focosa gli fece un giochino doloroso sul braccio, che in Inghilterra è chiamato 'Chinese burn'. Liam scrisse poco dopo su Twitter, usando un po' d'ironia: "La mia ferita è così seria che temo dovrò tagliarmi il braccio". Adesso nessuno ha provocato ferite a Payne, ma le numerose critiche lo hanno addolorato molto, in quanto si è sempre schierato in difesa dei più deboli e degli omosessuali assieme al suo amico e collega Harry Styles, promuovendo spesso iniziative benefiche.

