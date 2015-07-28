Loading...

Acido folico prima della gravidanza: meno rischi malformazioni bebè

28/07/2015

Le donne che desiderano un figlio devono sapere che durante i primi 3 mesi di gravidanza, ed anche poco prima del concepimento, si dovrebbe assumere acido folico per ridurre del 70% il rischio che il bebè sia colpito da gravi patologie del sistema nervoso centrale, come anencefalia

    Quando una donna è incinta ha bisogno di assumere acido folico perché una corretta alimentazione non basta più. Il dottor Salerno ricorda, però, che l'acido folico deve essere assunto nelle prime settimane di gravidanza; poi sarebbe inutile, visto che il tubo neurale, quello da cui sorge il sistema nervoso centrale, si serra tra il secondo e terzo mese di gravidanza. Chi programma un figlio, dunque, ricordi sempre che l'acido folico è importante!
