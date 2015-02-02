Loading...

Miss Amazzonia 2015: seconda classificata toglie corona a vincitrice e la getta a terra

Redazione Avatar

di Redazione

02/02/2015

Durante i concorsi di bellezza, si sa, non c'è un clima di serenità. Ognuno vuole vincere la gara, sebbene i concorrenti si mostrino sempre sorridenti.

C'è chi, però, in caso di disfatta non riesce proprio a mantenere la calma. Lo sa bene Sheislane Hayalla, concorrente della gara di bellezza Miss Amazzonia 2015. La giovane pensava di vincere ma, una volta arrivata in finale, è arrivata la batosta: la giuria ha incoronato Carol Toledo. La Hayalla, furiosa, si è avvicinata alla vincitrice e le ha tolto la corona dal capo e l'ha gettata a terra. Il pubblico non ha ovviamente apprezzato il gesto, iniziando a fischiare con insistenza.

Gli organizzatori di Miss Amazzonia 2015 hanno parlato di "gesto inammissibile". La Hayalla non è affatto dispiaciuta per ciò che ha fatto, anzi ha scritto su Fb: "Non mi pento di quello che ho fatto. Mi scuso se a qualcuno non è piaciuto il mio atteggiamento ma ho seguito il mio cuore".

