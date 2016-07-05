Carla Bruni debutta su Instagram con foto osé

Carla Bruni, ex première dame, ha creato finalmente il suo profilo Instagram
e si è messa a postare diverse foto mozzafiato, che la ritraggono senza reggiseno. Un debutto più spettacolare, dunque, non lo poteva scegliere la modella italiana
trapiantata in Francia.
Gli scatti postati da Carla Bruni risalgono al 1992 e sono stati realizzati dal fotografo Helmut Newton
. Ciò si evince dalle diciture che corredano le foto. In uno scatto la Bruni appare in topless assieme al fratello, Virginio Bruni Tedeschi, stroncato dall'Aids 10 anni fa; in un altro, invece, Carla è senza veli con in braccio un bel gatto nero. La top model ha ringraziato su Instagram Helmut Newton per gli splendidi scatti
. Ha scelto foto osé, quindi, Carla Bruni per debuttare su Instagram. I suoi tantissimi followers approveranno sicuramente le immagini.
L'ex modella italiana vive serenamente in Francia
al fianco dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy e la figlia Giulia. Di recente, Carla Bruni è stata beccata a Los Angeles, in California, mentre teneva in braccio la figlioletta Giulia
. E' veramente raro vedere insieme mamma e figlia. La Bruni, come ben saprete, è super impegnata soprattutto da quando ha intrapreso la carriera di cantante (in Francia è molto apprezzata). Carla, lo scorso aprile, si è recata in California proprio per esibirsi dal vivo: ha riscosso molto successo sia a San Francisco che a Los Angeles. E' probabile che la Bruni posterà sul suo profilo Instagram anche scatti che la ritraggono durante le performance in California
. Chissà?
Insieme a Carla Bruni e Giulia c'era anche l'immancabile Sarkozy, che è stato beccato mentre faceva jogging. A Carla piace molto cantare e, a quanto pare, farà uscire prossimamente un nuovo disco, il quinto della sua carriera
. Ricordiamo che il quarto album della Bruni, intitolato "Little French Songs" è uscito 3 anni fa ed ha riscosso un discreto successo, vendendo oltre 100.000 copie.
Vive in Francia da anni ed è sposata dal 2008 con l'ex presidente francese Sarkozy, ma ha sempre l'Italia nel cuore. Carla Bruni, 48 anni (portati splendidamente), trascorre momenti di relax nella sua villa in Toscana, dove spesso ha rilasciato interessanti interviste ai giornalisti. Carla, oltre a Giulia, ha un altro figlio, Aurelien, che ha 14 anni. Forse tutti non sanno che l'ex modella è una mamma apprensiva:
"Li terrei belli chiusi in camera (i figli, ndr), al computer, così stan zitti e lontani da queste attività pericolose... Per me la preoccupazione è un segno d'amore".
E' probabile, anzi certo, che Carla Bruni si servirà dei social anche per comunicare coi figli, quando saranno grandi, allontanando così l'ansia materna.