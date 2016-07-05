Sposo beccato con la testimone dal suocero a Caltanissetta

Uno sposo di Caltanissetta aveva pronunciato da pochi minuti il fatidico sì ma, a quanto pare, si è subito dimenticato di essere fedele a sua moglie
: si è appartato con la testimone di nozze nella suite del ristorante dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il matrimonio appena celebrato.
A beccare lo sposo traditore è stato il suocero,
incuriosito dalla sua assenza. Secondo le ultime informazioni, il marito fedifrago è stato scoperto con la testimone di nozze in atteggiamenti che lasciavano poco spazio ai dubbi
. Sposo e testimone di nozze, insomma, si baciavano e si scambiavano effusioni. Il suocero, allora, si è infuriato ed ha iniziato a picchiare il genero: alla rissa hanno preso parte anche i parenti dello sposo e della sposa
. Insomma, l'episodio disgustoso ha generato un veemente alterco di grosse proporzioni che è stato contenuto solo dai carabinieri,
chiamati dai titolari del ristorante. Perché uno sposo arriva a tradire la donna che ha impalmato poco prima? Beh, certamente, l'uomo protagonista di una vicenda nauseante del genere non ama la donna che ha sposato.
Lo sposo traditore di Caltanissetta aveva già una storia con la testimone di nozze? Forse. Fatto sta che quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita, per una ragazza siciliana è diventato quello più triste
: è difficile infatti 'digerire' una storia del genere, è inammissibile perdonare una persona appena sposata che ti tradisce con un'altra. Se proprio doveva soddisfare i suoi bisogni, lo sposo di Caltanissetta poteva almeno recarsi in un luogo più distante da quello dei festeggiamenti. Immaginate quanto dolore avrà provato anche il papà della sposa quando ha visto il genero filare con la testimone di nozze.
Questa storia fa tornare in mente un episodio simile avvenuto qualche anno fa a Como.
L'unica differenza tra queste due storie è il soggetto con cui lo sposo tradisce la sposa. Nel 2012, due ragazzi si erano giurati eterno e poi si erano recati in un bel locale della Valtellina
per festeggiare. A un certo punto lo sposo si assenta, va in bagno, e non torna più. Arriva il momento del taglio della torta e la sposa si mette alla ricerca del marito: va in bagno e sente dei sospiri, poi apre la porta e vede il marito e il suo migliore amico che consumavano un rapporto 'intimo'
. La donna è subito fuggita in lacrime. Lo sposo e il suo amante, invece, sono subito scappati per evitare di essere pestati dai parenti della sposa. Molti dei quali eran arrivati proprio dalla Sicilia.
Storie da film con sposi focosi
a cui la moglie non basta più già dopo pochi minuti dal fatidico sì.