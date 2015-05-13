Carne di pollo allontana diabete e neoplasie: basso consumo in Italia

Largo alle carni avicole che, se inserite in una dieta equilibrata, allontanano patologie gravi come diabete, neoplasie e patologie neurodegenerative. Il dato è stato inserito nel Documento di Consenso sul ruolo delle carni avicole stilato da Nutrition Foundation of Italy.

"Con la realizzazione di questo documento di consenso colmiamo una lacuna di carattere scientifico sul tema delle carni avicole e sul loro ruolo nell'ambito di una corretta alimentazione. Il documento conferma come le carni avicole siano caratterizzate da un profilo nutrizionale decisamente favorevole: gli studi epidemiologici che abbiamo analizzato mostrano come un adeguato consumo di carni di pollo, in associazione ad una dieta ricca di vegetali, con un apporto moderato di grassi, e ad uno stile di vita attivo, possa facilitare il mantenimento del giusto peso corporeo, con effetti complessivamente neutri o favorevoli sul rischio delle principali malattie degenerative tipiche della nostra società", ha dichiarato Andrea Poli, presidente di Nfi, sottolineando poi che in Italia il consumo della carne di pollo è inferiore rispetto alla media europea.