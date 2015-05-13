Loading...

Auto senza guidatore, primi incidenti in California: saranno utili?

di Redazione

13/05/2015

Negli Usa molte aziende, come Google, sperimentano ogni giorno le prime auto senza guidatore. Purtroppo, ancora tali vetture non sono perfette, almeno a giudicare dai tanti incidenti.

Sulle strade della California si sono verificati 4 incidenti che hanno visto protagoniste le tanto discusse auto senza conducente: 3 Lexus di Google e un'auto prodotta da Delphi Automotive. Quest'ultima azienda ha rivelato che l'incidente non è stato causato dalla vettura, colpita sul fianco destro mentre tentava di svoltare a sinistra. Anche Google ha reso noto che gli incidenti non sono imputabili al malfunzionamento delle auto senza guidatore. Insomma, i colossi cadono sempre in piedi.

Certo, sussistono ancora numerosi interrogativi sull'utilizzo delle auto senza conducente. Riusciranno, effettivamente, a far ridurre il traffico?

