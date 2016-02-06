Carne rossa: Semaforo Verde Comitato Nazionale di Sicurezza Ambientale, niente Cancro

La carne rossa non provoca i tumori, visto che questi ultimi dipendono da ragioni ambientali, comportamentali e individuali. Il Comitato nazionale di sicurezza ambientale fa esultare, dunque, gli amanti della carne

"Bene il ministro Lorenzin, che non si è fatto tirare per la giacchetta dagli allarmismi. La carne italiana è, e resta, simbolo di una tradizione di qualità".

Il parere è stato espresso dal Comitato dietro richiesta del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che aveva voluto sincerarsi dopo il monito, allarmante, dell'Oms sulla presunta correlazione tra consumo di carni rosse ed insorgenza di cancro al colon-retto. Il Comitato nazionale di sicurezza ambientale, dunque, fa tirare un sospiro di sollievo a chi apprezza gustare la carne rossa. In sostanza,, tra cui lo stile di vita, e che il presunto effetto canceroso della carne rossa è strettamente collegato alla cottura e alla trasformazione. Gli esperti del Comitato ricordano che la carne è una grande fonte di proteine, essenziali soprattutto in determinate fasce d'eta (i piccoli ne hanno bisogno!)., prestando attenzione alla cottura: sarebbe bene non cuocere gli alimenti ad alte temperature. La carne, dunque, non causa il tumore ma va assunta con moderazione, come del resto tutti i cibi ricchi di proteine. Francois Tomei, presidente Assocarni, ha accolto con entusiasmo il parere del Comitato:Tomei ha ricordato che l'allarme lanciato lo scorso ottobre dall'Oms, relativamente ai rischi derivanti dal consumo di carne rossa, ha danneggiato molti produttori italiani.. L'annuncio fece tremare molte persone, sia i consumatori che i produttori di carne. L'Oms si spinse anche più in là, equiparando le carni rosse a sostanze come fumo, alcol, amianto e arsenico. Niente allarmismi, dunque, la carne rossa non causa il cancro. Ma non abusatene!