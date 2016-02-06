Carne rossa: Semaforo Verde Comitato Nazionale di Sicurezza Ambientale, niente Cancro
di Redazione
06/02/2016
La carne rossa non provoca i tumori, visto che questi ultimi dipendono da ragioni ambientali, comportamentali e individuali. Il Comitato nazionale di sicurezza ambientale fa esultare, dunque, gli amanti della carneIl parere è stato espresso dal Comitato dietro richiesta del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che aveva voluto sincerarsi dopo il monito, allarmante, dell'Oms sulla presunta correlazione tra consumo di carni rosse ed insorgenza di cancro al colon-retto. Il Comitato nazionale di sicurezza ambientale, dunque, fa tirare un sospiro di sollievo a chi apprezza gustare la carne rossa. In sostanza, è stato sottolineato che l'insorgenza delle neoplasie è dipendente da numerosi fattori, tra cui lo stile di vita, e che il presunto effetto canceroso della carne rossa è strettamente collegato alla cottura e alla trasformazione. Gli esperti del Comitato ricordano che la carne è una grande fonte di proteine, essenziali soprattutto in determinate fasce d'eta (i piccoli ne hanno bisogno!). E' necessario, comunque, seguire uno stile alimentare sano e consumare soprattutto cibi ricchi di fibre e vitamine, prestando attenzione alla cottura: sarebbe bene non cuocere gli alimenti ad alte temperature. La carne, dunque, non causa il tumore ma va assunta con moderazione, come del resto tutti i cibi ricchi di proteine. Francois Tomei, presidente Assocarni, ha accolto con entusiasmo il parere del Comitato:
"Bene il ministro Lorenzin, che non si è fatto tirare per la giacchetta dagli allarmismi. La carne italiana è, e resta, simbolo di una tradizione di qualità".Tomei ha ricordato che l'allarme lanciato lo scorso ottobre dall'Oms, relativamente ai rischi derivanti dal consumo di carne rossa, ha danneggiato molti produttori italiani. L'Organizzazione si limitò a dire che la carne lavorata e rossa è cancerogena. L'annuncio fece tremare molte persone, sia i consumatori che i produttori di carne. L'Oms si spinse anche più in là, equiparando le carni rosse a sostanze come fumo, alcol, amianto e arsenico. Niente allarmismi, dunque, la carne rossa non causa il cancro. Ma non abusatene!
