Katie May Muore per Infarto: Splendida 'Regina di Snapchat'

Katie May era diventata celebre e ricca a soli 34 anni grazie al web, e precisamente ai social: solo su Instagram aveva quasi 2 milioni di seguaci

"Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscere Katie May è stato veramente benedetto dai suoi incredibili cuore, mente e anima. E' stata una fonte di ispirazione e una luce guida per tante persone in questo mondo. Vi preghiamo di aiutarci donando soldi per sostenere la figlia e la migliore amica Mia. Speriamo che sia raccolto molto denaro per garantire il mantenimento di Mia, che era tutta la vita di Katie. Vi preghiamo, dunque, di aiutare Mia, Katie e noi, donando soldi per Mia".

"C'è molto vento oggi a Los Angeles, #bikini #california #beach #lagunabeach".

La splendida regina dei social network è venuta a mancare improvvisamente, inaspettatamente.. Lei lo sapeva e per questo mostrava il suo volto perfetto e il suo fisico mozzafiato. Le immagini sono finite sui magazine patinati di tutto il mondo e su innumerevoli siti web. Katie era una 34enne fascinosa che, grazie alla sua forma fisica perfetta e i suoi occhi blu era diventata popolare e ricchissima, posando per riviste del calibro di Playboy e Sports Illustrated. La May è morta giovedì scorso a causa di un infarto, gettando nello sconforto i suoi tantissimi fan.da tanto tempo ma mai avrebbe immaginato di lasciare questo mondo così presto. Qualche mese fa, Katy creò un sito web di crowdfunding per reperire somme necessarie al mantenimento della figlioletta di 7 anni dopo che lei sarebbe deceduta. Insomma, la May sapeva che, prima o poi, sarebbe spirata. Nel sito di crowdfunding si legge:. La foto ritrae la modella in bikini, nei pressi di una scogliera di sabbia, ed è corredata dalle seguenti parole: