Carolina del Nord sotto choc: due morti in sparatoria, poliziotti feriti
di Redazione
09/08/2015
Ancora agitazione e spari negli Usa. Sarà il caldo, che sta sferzando non solo l'Italia. E' avvenuta, nelle ultime ore, una sparatoria nella contea di Gaston, in Carolina del Nord, in cui sono morte due personeNella sparatoria sono rimasti feriti, in modo non grave, anche due poliziotti, almeno stando a quanto hanno riportato le fonti di Polizia. Non si conosce attualmente la dinamica della sparatoria e il movente. Nella contea di Gaston, in queste ore, c'è molta frenesia e tanta paura. Sul luogo della sparatoria sono accorsi molti poliziotti.
