Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Torre del Greco, sparatoria in pieno centro: Pietro Spineto muore

Redazione Avatar

di Redazione

09/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il Sud Italia, o meglio gran parte del Sud Italia è leso dalla criminalità. Lo testimoniano episodi come quello che stiamo per riportare. La scorsa notte, a Torre del Greco (Napoli) ha perso la vita, durante un veemente litigio, il 19enne Pietro Spineto

  Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio. E' certo, comunque, che diversi ragazzi hanno iniziato a litigare in modo acceso; poi sono partiti diversi spari che hanno colpito a morte Pietro, un ragazzo incensurato. La sparatoria è avvenuto nel centro di Torre del Greco, in una zona dove spadroneggia il clan Falanga.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Carolina del Nord sotto choc: due morti in sparatoria, poliziotti feriti

Articolo Successivo

Isis pianificava attentato a regina Elisabetta, rivelazione 007 britannici

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016