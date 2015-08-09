Home Cronaca Torre del Greco, sparatoria in pieno centro: Pietro Spineto muore

di Redazione 09/08/2015

Il Sud Italia, o meglio gran parte del Sud Italia è leso dalla criminalità. Lo testimoniano episodi come quello che stiamo per riportare. La scorsa notte, a Torre del Greco (Napoli) ha perso la vita, durante un veemente litigio, il 19enne Pietro Spineto Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio. E' certo, comunque, che diversi ragazzi hanno iniziato a litigare in modo acceso; poi sono partiti diversi spari che hanno colpito a morte Pietro, un ragazzo incensurato. La sparatoria è avvenuto nel centro di Torre del Greco, in una zona dove spadroneggia il clan Falanga.

