Incidente A1: pullman fuori strada, autista addormentato

di Redazione 09/08/2015

Forse l'autista ha avuto un colpo di sonno e non è riuscito a mantenere il controllo dell'autobus, che è uscito fuori strada. E' successo sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano, verso Roma Nell'incidente sono rimaste ferite 3 persone, che sono state subito trasportate in ospedale, in codice rosso, mediante eliambulanza. Sull'autobus c'erano 30 passeggeri. Il tratto autostradale dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza. Si è formata una lunga coda. Nelle prossime ore, comunque, la situazione dovrebbe tornare alla normalità sulla A1.

