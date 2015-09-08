Case in legno da costruire come i Lego
di Redazione
08/09/2015
Le virtù delle case in legno ormai sono conosciute da gran parte della popolazione italiana che le annovera anche tra le migliori case antisisma. Ma è davvero ancora così difficile ottenere tutti i permessi? E acquistare una casa prefabbricata è davvero una spesa ingente? La risposta per entrambe le domande è assolutamente no. Ovviamente occorrono le garanzie di idoneità del terreno e i permessi previsti dalla normativa vigente, ma si tratta comunque, oggi come oggi, di una procedura piuttosto semplice e decisamente meno onerosa in termini di denaro e di tempo rispetto a prima. Per quanto riguarda i costi di acquisto dei materiali, del progetto e della messa in opera, anche in questo caso, essendo aumentata la domanda, è anche aumentata l'offerta, per cui si possono trovare ottimi prezzi. Se invece si cerca la praticità e la rapidità, forse è il caso di stare con le orecchie tese e di fiutare nell'aria tutte le novità del settore. Una di queste è alquanto singolare, anche se in realtà non è altro che il frutto dei nostri tempi moderni: la stampa 3d. Immaginate di poter costruire da soli la vostra casa dei sogni senza troppa fatica e, soprattutto, senza avere nessuna conoscenza in merito all'assemblaggio dei materiali. Ebbene, oggi è possibile. A rendere reale questa fantasia che solletica un po' tutti è stato uno studio di architettura britannico, il Facit Homes, studio che sfrutta, ovviamente, tutte le nuove tecnologie. Tra queste la D-Process, una stampante 3d che permette di apportare interessanti innovazioni al comparto dell'edilizia. Il D-Process permetterà, se tutto procederà come si auspica, in futuro, di realizzare le componenti per costruire le abitazioni direttamente in loco, evitando dunque tutta una serie di costi tra cui trasporti e manodopera che incidono significativamente sulle spese. Come avviene il processo? Si parte naturalmente da un progetto fatto su pc, poi un container su cui sono caricate le stampanti 3d raggiunge la location desiderata e inizia a stampare i "pezzi". I primi sono l'anima della casa, il telaio di legno, a seguire tutto il resto. Ciascuna abitazione realizzata con questa tecnica sarà comprensiva anche di isolamento termico e di risparmio energetico, si possono poi aggiungere diversi optional, quali impianti fotovoltaici e solari, da selezionare in base al sito in cui dovrà essere realizzata.
