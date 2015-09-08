Home Uomini e Donne Anticipazioni Trono Classico del 7 Settembre

Ieri Lunedi 7 Settembre è stata registrata la seconda puntata del Trono Classico. Maria fa entrare i Tronisti e poi chiama l’ospite Jack Vanore, intanto il corteggiatore David ha trovato il modo di mettersi in evidenza andando a baciare Silvia e dice chiaramente che se è qui – non è certo per stare seduto senza parlare altrimenti starebbe a casa – secondo la tronista è un po’ costruito. Gianni invece lo trova naturale anche perché lui non cena ma con gli altri corteggiatori. Entrano i ragazzi usciti in esterna, Rafael, Miguel, Camillo e Daniele; entrano anche le ragazze, Martina è uscita con entrambi, con Gianmarco: Maura, Sara, Loretta, Veronica; con Amedeo: Rossana, Dalila, Sofia. Camillo era già venuto per Anna Munafò e lui spiega che aveva scritto proprio per conoscere Silvia. La prima esterna che vediamo è quella di Amedeo e Martina che si rilassano con una prova di karaoke e provano a conoscersi, lui è intimidito e non lo fa notare; con Gianmarco passeggiata in risciò, lui è disinvolto e si informa sull’esterna con il potenziale “rivale”, la ragazza non nasconde di essere incuriosita da entrambi anche se Amedeo è il suo “prototipo” di ragazzo, mentre Gianmarco la incuriosisce caratterialmente, mentre lei e lui discutono sulla prossima eventuale esterna , una ragazza si dichiara per lui. Intanto Rossana non perde tempo nel dare della furba a Martina e le due ragazze si confrontano Silvia non è contenta di tutte le sue eterne e ha deciso di eliminare già qualcuno, il primo a uscire di scena è Daniele, non le ha trasmesso nulla e preferisce chiudere subito, Tina prevede un trono breve ma quando la tronista fa il nome di Miguel l’opinionista insorge e dice subito che lui non si muove dallo studio; anche Gianni e Jack pensano che sia una decisione avventata in una puntata ma Silvia risponde di non avere provato emozioni. I due corteggiatori escono. L’esterna di Gianmarco con Sara sembra andare bene, anche se lei dice di essere contrariata dal fatto di essere bionda e con gli occhi azzurri come la sua ex, il tronista le dice che non è l’unica bionda in Italia. Incontro in spiaggia per Gianmarco e Loretta, bagno al tramonto e relativo abbraccio, un’esterna positiva commenta Gianmarco in studio, rispondendo a Sara che l’accusa di avere solo parlato di lei, ma anche Laura ha parole di critica, il loro giudizio sfavorevole nasce dal suo comportamento nei camerini, ma Gianni ritiene che siano gelose di lei. Mare e surf per Silvia e Camillo che la seguiva da tempo e aveva cercato di contattarla anche tramite persone esterne dopo la scorsa edizione, ha quindi scritto alla redazione per venire a corteggiarla. Positiva anche l’esterna con Rafael che sarebbe il più vicino al suo uomo ideale, fa quattro lavori due dei quali a contatto con le donne ma su questo lei ora vuole sorvolare confermando in studio che le piace, Gianni trova che assomiglia Fabio ma Tina è in disaccordo. Silvia indica alcuni ragazzi che non le piacciono esteticamente. Arrivano per lei quattro nuovi ragazzi, il primo Gennaro l’ha contattata sui social ma lei non gli ha dato molta confidenza ma oggi decide di tenerlo, rimane anche Flavio e rimane Salvatore, Mirko no. Gilberto balla con lei prima di lasciare lo studio. Amedeo sceglie di vedere la sua esterna con Daria: la trova bella e gli piace molto, lei di lui apprezza più il carattere che l’aspetto, la stessa cosa dice Rosy che da mamma lo preferirebbe e lui conferma di essere sempre piaciuto alle mamme! Un’esterna bella quella tra Laura e Gianmarco, lui la trova più donna delle altre anche in virtù dei suoi 31 anni e lei si è trovata bene con lui, pur apprezzando Amedeo; lei lavora nel campo della moda e in discoteca, così Gianmarco spende buone parole per lei mentre Amedeo non la considera la ragazza adatta a lui. Amedeo si emoziona al pensiero dell’esterna con Sofia, la ragazza che più si avvicina al suo ideale e alla quale racconta di essere romantico e di saper piangere per una donna, si abbracciano un paio di volte. Maria chiede alle sue corteggiatrici che lavoro facciano, Amedeo precisa che non vuole una ragazza che sia legata al mondo dello spettacolo, non è venuto per fare l’attore ma vuole proprio trovare l’amore. Tina dichiara senza riserve di preferire Amedeo, Gianmarco lo vede poco spontaneo. Attendiamo di vedere la puntata presto in tv!

