Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Catania, cadavere 25enne sulla spiaggia: uccisa nel bungalow?

Redazione Avatar

di Redazione

08/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Mistero a Catania, dove ieri è stato ritrovato il cadavere di una 25enne. Il corpo esanime si trovava sulla spiaggia.

A scoprire il cadavere della 25enne sono stati i vigili del fuoco, accorsi per domare un rogo sviluppatosi in un bungalow. Gli inquirenti ipotizzano che la giovane sia stata prima uccisa nel bungalow e poi trascinata sulla spiaggia. Sul corpo della giovane sono state notate numerose ferite e segni trascinamento.

E' probabile che il killer della 25enne abbia voluto dare fuoco al bungalow per cancellare qualsiasi prova del delitto. Nelle prossime ore si saprà di più riguardo al misterioso delitto.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Confcommercio, italiani spendono molto per cellulari: cala spesa per cibo

Articolo Successivo

Cani donatori di sangue: centro trasfusionale in Toscana

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016