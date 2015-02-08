Catania, cadavere 25enne sulla spiaggia: uccisa nel bungalow?

Mistero a Catania, dove ieri è stato ritrovato il cadavere di una 25enne. Il corpo esanime si trovava sulla spiaggia.

A scoprire il cadavere della 25enne sono stati i vigili del fuoco, accorsi per domare un rogo sviluppatosi in un bungalow. Gli inquirenti ipotizzano che la giovane sia stata prima uccisa nel bungalow e poi trascinata sulla spiaggia. Sul corpo della giovane sono state notate numerose ferite e segni trascinamento.

E' probabile che il killer della 25enne abbia voluto dare fuoco al bungalow per cancellare qualsiasi prova del delitto. Nelle prossime ore si saprà di più riguardo al misterioso delitto.