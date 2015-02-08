Loading...

Confcommercio, italiani spendono molto per cellulari: cala spesa per cibo

08/02/2015

Da un recente studio di Confcommercio, gli italiani sono disposti anche a rinunciare al cibo ma non al cellulare. Insomma, gli abitanti del Belpaese possono anche saltare un pasto ma non riescono a stare più di un'ora senza controllare i loro device mobile.

Nell'arco di 8 anni, in Italia la spesa per i servizi ha sorpassato quella per i beni. Insomma, in Italia si spende più per i dispositivi hi-tech che per il cibo. C'è di più: gli italiani, per la prima volta, sborsano meno denaro per acquistare auto e più per viaggi e vacanze.

In sintesi, i cittadini del Belpaese amano così tanto i loro cellulari da preferirli al cibo. Che ne pensate?

