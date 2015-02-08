Cani donatori di sangue: centro trasfusionale in Toscana
di Redazione
08/02/2015
Ieri, a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, è stato siglato un interessante accordo tra Avis Toscana e il dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Pisa, inerente l'attivazione nel nosocomio di un centro trasfusionale anche per cani.
Nei prossimi mesi, l'Avis Toscana cercherà di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione di sangue anche da parte dei cani. Donare il sangue, dunque, è un atto importante e caritatevole anche quando si parla di animali.
L'idoneità del cane alla donazione del sangue è subordinata, ovviamente, a una visita gratuita. Qualora l'animale risulti idoneo, verrà iscritto nell'anagrafe canina.
