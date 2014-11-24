Loading...

Catarro: I rimedi naturali da utilizzare

24/11/2014

Sta per arrivare l’inverno e con il primo freddo capita spesso di ammalarsi e di ritrovarsi con catarro in gola. Purtroppo si tratta di una sensazione poco bella, scopriamo insieme quali rimedi naturali utilizzare per fluidificare il catarro e facilitarne l’espulsione. Rimedi naturali - Timo, Il timo è famoso per le sue proprietà mucolitiche e può essere consumato sotto forma di tisana o decotto. Provate a far bollire due grammi di estratto secco in 200 ml di acqua per un infuso da filtrare e da bere caldo tre volte al giorno - Balsamo di Tolù, Aiuta ad espettorare, lo si trova in farmacia o in erboristeria in tintura madre. Basteranno quaranta gocce di tintura in 50 ml di acqua da assumere due volte al giorno - Salvia, l’infuso di salvia è un pratico rimedio fai da te, basta far bollire due grammi di foglie in 250ml di acqua bollente e otterrete un decongestionante perfetto anche per la gola. Per addolcire la bevanda, aggiungete due cucchiaini di miele di eucalipto e bevete tre volte ogni dì.
