Quali sono gli ormoni della gravidanza?

di Redazione 24/11/2014

Molte donne non sanno che la gonadotropina corionica viene prodotta prima dell’embrione e successivamente dalla placenta fino al quinto mese. Il suo scopo è quello di mantenere l’uovo fecondato attivo e in grado di produrre estrogeni e progesterone utile per la crescita dei tessuti. A partire dal terzo mese di gravidanza è la causa principale di nausee che affliggono la maggior parte delle donne. Il progesterone, prodotto dall’ovaio durante il periodo dell’ovulazione, modifica i tessuti dell’utero, facendoli diventare più “accoglienti” in vista dell’embrione, rendendo i muscoli di utero, vie urinarie e intestino più morbidi e rilassati. Fino al 3°mese è prodotto dall’ovaio, poi dalla placenta. Spesso è la causa di stipsi e ritenzione idrica durante la gravidanza. Molto importante conoscere nel dettaglio lo sviluppo degli ormoni della gravidanza e di conseguenza fondamentale richiedere al proprio medico tutti i vantaggi fondamentali per considerare l’importanza di ogni singolo ormone.

