Home Salute I miti della dieta falsi: Scopriamo quali sono

di Redazione 24/11/2014

Esistono dei falsi miti in merito alla dieta e i carboidrati? Ovviamente sì e sono innumerevoli, spesso la perdita di peso è un argomento che preoccupa milioni di persone e ovviamente i chili di troppo sono una noia per la maggior parte delle donne, scopriamo insieme i falsi miti sulla dieta. Non è assolutamente vero che la pasta fa ingrassare in ogni occasione, realmente è meglio consumare 89 grammi di pasta e 50 gr di pane al giorno, per questo motivo è importante valutare la quantità e non eliminare drasticamente questo alimento dalla vostra dieta. Siete davvero convinti che la pasta integrale non fa ingrassare? Fate attenzione a tutte le bugie che vengono messe in giro, infatti, le persone che hanno problemi di sovrappeso non possono pensare che sia solo colpa della pasta

