Catherine Spaak compie 70 anni: "Una vita così non l'ho mai avuta"

Tanti auguri a Catherine Spaak, che oggi compie 70 anni. L'attrice non rimpiange nulla della sua vita. Nel corso di una recente intervista ha detto: "Una vita così non l'ho mai avuta".

La Spaak non ama festeggiare il compleanno in modo solenne; trascorrerà la giornata con parenti e qualche amico. L'attrice francese ha collaborato con grandi cineasti italiani, come Risi e Monicelli ma fu Lattuada ad affidarle per la prima volta il ruolo di protagonista per "Dolci inganni".

Catherine è una donna molto attiva ma, a 77 anni, un po' d'ozio non le dispiacerebbe: "Sono sempre attiva, scrivo, leggo moltissimo, ho preso per 4 anni lezioni di pittura. Ho un marito, un cagnolino delizioso, tanti amici, le giornate volano.

Ricordiamo che la Spaak ha 15 anni più del marito, ma il feeling non è mai venuto meno, anzi.