Crollo prezzi case, Toti: "Bisogna ridurre tasse su immobiliare"
di Redazione
03/04/2015
Il consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ha commentato su Twitter il crollo dei prezzi delle case, sintomo di un'economia che non va.
"Confedilizia: per il mattone nessun segno di ripresa. Crollano prezzi delle case del -11,5% rispetto al 2010. #bastatasse su immobiliare", ha cinguettato Toti.
Articolo Precedente
Richard Gere torna al cinema con "Ritorno al Marigold Hotel"
Articolo Successivo
Catherine Spaak compie 70 anni: "Una vita così non l'ho mai avuta"
Redazione