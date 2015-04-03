Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Crollo prezzi case, Toti: "Bisogna ridurre tasse su immobiliare"

Redazione Avatar

di Redazione

03/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ha commentato su Twitter il crollo dei prezzi delle case, sintomo di un'economia che non va.

"Confedilizia: per il mattone nessun segno di ripresa. Crollano prezzi delle case del -11,5% rispetto al 2010. #bastatasse su immobiliare", ha cinguettato Toti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Richard Gere torna al cinema con "Ritorno al Marigold Hotel"

Articolo Successivo

Catherine Spaak compie 70 anni: "Una vita così non l'ho mai avuta"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025