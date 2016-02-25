Celine Dion: Primo Concerto dopo Morte René Angelil (Video)

Era suo marito ma anche il su manager. Una persona fondamentale nella sua vita che però l'ha lasciata lo scorso gennaio. Celine Dion non ha potuto non commuoversi sul palco, a Las Vegas, durante il primo concerto successivo alla morte di René Angelil

"Nella mia vita ho avuto occhi solo per mio marito, che sedeva qui, notte dopo notte. La gente pensava che io lo guardassi, ma non avevo bisogno perché ogni volta che chiudevo gli occhi sentivo René con me, sul palco... E' sempre stato sul palco con me e niente potrà mai cambiare la situazione".

"Ho capito che la mia carriera è stata in un certo senso il suo capolavoro, la sua canzone, la sua sinfonia. L'idea di lasciarla incompiuta gli avrebbe fatto male terribilmente. Mi sono resa conto che se lui ci avesse lasciato avrei dovuto continuare anche senza di lui. Per lui".

Celine ha passato momenti terribili dopo la morte del marito e del fratello, entrambi stroncati dal tumore, ma ha capito che nessuno dei due la vorrebbe vedere affranta e demoralizzata. Per questo, lo scorso 23 febbraio, è tornata ad esibirsi dal vivo. Loè stato decisamente straordinario e commovente a, in Nevada. L'artista ha cantato tutti i suoi più grandi successi ed ha dedicato un paio di brani a René, l'uomo a cui deve il suoche, purtroppo, oggi non c'è più per un brutto male:https://youtu.be/a3Qr4whywA4 La Dion è tornata dunque ad esibirsi dal vivo, e lo ha fatto proprio al, martedì notte. Lo spettacolo è stato caratterizzato da momenti commoventi sin dall'inizio, quando Celine ha letto lo stesso messaggio diffuso a Montreal, durante le esequie di René, l'unico uomo della sua vita, un personaggio chiave della sua esistenza e della sua sfavillante carriera:Tra i grandi successi cantati da Celine Dion a Las Vegas ricordiamo. Mentre intonava quest'ultimo brano, l'artista si è messa a piangere ma è riuscita a portarlo a termine, per poi salutare i fan e ritirarsi nel suo camerino, un luogo pieno di foto che la ritraggono assieme al suo amore René.